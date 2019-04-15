Polonya'nın Poznan şehrindeki hayvanat bahçesinde çalışan robot "Leos"un farklı bir görevi var, hasta çocuklara hayvanat bahçesini gezdirmek.

Leos, Polonyalı hayvansever Lukasz Bodnarowski tarafından Duchenne Muskular Distrofi hastası çocuğu Borys için tasarlandı.

Bodnarowski, 1 yıl önce oğlunun hastalığını öğrendiğinde iş yerini bırakmak istedi. Ancak oğlu bunu yapmasına karşı çıktı.

Bodnarowski, hayvanat bahçesindeki çocuklar için etkinlikler düzenledi. Daha sonra aklına bir fikir geldi, robot yardımıyla hasta çocukları hayvanlarla buluşturmak.

Bilgisayar veya mobil cihaz tarafından kontrol edilebilen robota bir de gönüllü eşlik ediyor ve hayvanlarla ilgili çocuklara bilgi veriyor.

Psikolog Anna Jaskiewicz-Waloszczyk, sadece bir ekrandan da olsa, canlı hayvanlara erişimin genç hastalarına iyi geldiğini söylüyor.

Bodnarowski'nin Don Vittorio Vahşi Hayvan Vakfı, 20 robot daha satın alarak hastanelerle iş birliğini genişletmeyi düşünüyor.

Kaynak: Reuters