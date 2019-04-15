Dünyada milyonlarca yetişkin, yemek yemesine yardım edecek birine ihtiyaç duyuyor.

Washington Üniversitesindeki araştırmacılar da bunun için harekete geçti ve yemeğini kendi başına yiyemeyen insanlar için bir robotik kol üretti.

Projenin lideri Prof. Siddartha Srinivasa, projelerinin benzersiz bir donanımda olmadığını söyledi. Amaçlarının yapay zekanın insanüstü şeyleri gerçekleştirebilmesini sağlamak olduğunu anlattı.

"Yüzünü görebildiğimden emin ol"

Çatak, kaşık gibi aletleri tutabilecek kıskaç ele sahip robotik kolun üzerine monte edilmiş bir kamera yiyecekleri tanıyor. Robot, kullanıcıdan gelen sesli komutlar takip ediyor.

Kamera sayesinde robotik kol, kullanıcının gözlerini, burnunu ve en önemlisi de ağzını tanıyabiliyor. Böylece kişi hareket etse de robotik kol ona göre adapte oluyor.

Kişinin yemek yemek üzere olduğunu bilmesini ise şu sözler sağlıyor:

"Harika, işte başlıyoruz. Hazır, yüzünü görebildiğimden emin ol."

Araştırma ekibi, henüz tamamlanmayan sistemi mükemmelleştirmenin yıllar sürmesini bekliyor. Ayrıca ekip, robotik kollara yakında daha küçük yiyecek parçalarını almayı öğreteceklerini umuyor.

Kaynak: Reuters