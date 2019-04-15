Veliler davul ve zil, öğrenciler trampet çaldı. Bandonun majörlüğünü ise öğretmenler yaptı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki Hacı Mustafa Müdüroğlu Ortaokulunda öğrenci veli ve öğretmenlerden oluşan bando kuruldu.

Okul, 12 veli, 8 öğretmen ve 29 öğrenciyle bayram etkinliklerine katılıyor. Bando takımında bir de anneanne yer alıyor.

İlk sınavını, Atatürk'ün Burhaniye'ye gelişinin 85'inci yıl dönümü törenlerinde veren bando büyük alkış aldı. Bando, törenin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda konser verdi.

Anne ve babalarıyla aynı bandoda yer almak ise öğrencileri çok mutlu etti.

Haber: Sefer Talay