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Dünya
AA 05.11.2024 07:21

ABD'de elektrik santraline bombalı saldırı planladığı iddia edilen kişi yakalandı

ABD'de 60. başkanlık seçimleri sürerken Tennessee eyaletinde büyük bir elektrik dağıtım santraline bombalı saldırı planlamakla suçlanan kişi gözaltına alındı.

ABD'de elektrik santraline bombalı saldırı planladığı iddia edilen kişi yakalandı
[Fotoğraf: Depo Photos]

Adalet Bakanlığı, eyalete bağlı Nashville kentinde bir elektrik dağıtım merkezine saldırı hazırlığında bulunan sağcı gruplarla bağlantısı olan 24 yaşındaki Skyler Philippi'nin yakalandığını duyurdu.

Başsavcı Merrick B. Garland, Philippi'nin insansız hava aracına C-4 patlayıcı bağlayarak saldırı yapmaya hazırlandığının belirlendiğini kaydetti.

Garland, açıklamada, "Bu, ülkemizin kritik altyapısına saldırarak şiddet ve kaos tohumları ekmek isteyenlere bir başka uyarı niteliğindedir. Adalet Bakanlığı sizi bulacak, planınızı bozacak ve sizi sorumlu tutacaktır. FBI görevlilerine olağanüstü çalışmaları ve ülkemizi güvende tutmak için her gün yaptıkları çalışmalar için minnettarım" ifadelerini kullandı.

Philippi'nin 13 Kasım'da hakim karşısına çıkması bekleniyor.

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