Donald Trump kimdir?

Donald Trump 78 yaşında. Almanya kökenli bir ailenin mensubu. Amerika Birleşik Devletleri'nin 45'inci başkanı...

Askeri lisede okuyan Trump, subay olmayı tercih etmedi. Üniversitede ekonomi ve şirket yönetimi okudu. Ailesinin gayrimenkul işini devraldı. Oteller, kumarhaneler ve lüks gayrimenkuller yaparak "Trump" markasını büyüttü.

Ünlü olmak istiyordu

Başarılı bir iş adamının ötesinde, ünlü olmak istiyordu. 2004 yılında "Çırak" isimli yarışma programında jüri üyesi oldu. Yarışmada kullandığı "kovuldun" kelimesi insanlar arasında meşhur bir repliğe dönüştü.

2016 başkanlık seçimleri için adaylığını koydu. Ve ABD'nin 45'inci başkanı oldu.

4 yıllık başkanlık döneminde hiç gündemden düşmedi. Farklı üslubu ve tarzıyla bazen övüldü, bazen de yerden yere vuruldu.

Göçmenlikle ilgili düzenlemeleri sıkılaştırdı, bazı Müslüman ülke vatandaşlarının ABD'ye girişini yasakladı.

İsrail'e koşulsuz destek verdi. Öyle ki, Kudüs'ü başkent olarak tanıdı. Büyükelçiliği de buraya taşıdı.

Trump döneminde Kuzey Kore ve İran'la karşılıklı restleşmeler oldu. Washington, birçok uluslararası anlaşmadan çekildi. Çin ile "ticaret savaşı" da yaşandı.

2 azil soruşturması geçirdi

Trump, ABD tarihinde azil soruşturması geçiren 4 başkandan biri oldu.

Trump 2019 yılında Ukrayna lideri Zelensky’e, siyasi rakibi Joe Biden’ın oğlu hakkında soruşturma açması için baskı yaptığı iddiasıyla "görevini kötüye kullanma" ve "Kongre'yi engelleme" suçlamalarıyla azledildi. Ancak Senato’da aklandı.

2020 seçimlerinde adaylığını ilan etti. Ancak 3 Kasım’daki seçimleri 7 milyon oy farkla kaybetti. Trump ve taraftarları seçimin çalındığını iddia etti.

6 Ocak Kongre baskını sonrası, Trump destekçilerini "isyana teşvik etmekle" suçlandı. Temsilciler Meclisi azil kararı alsa da Senato’da yine aklandı.

Bu iki azil süreci, ABD tarihinde bir başkanın iki kez azil edilmesi bakımından bir ilk oldu.

Seçimleri kaybeden Trump'ın destekçileri Kongre'yi bastı

6 Ocak 2021’de Trump taraftarları Kongre binasını bastı. ABD Başkanı seçilen Joe Biden bunun bir "ayaklanma" olduğunu söyledi.

Trump ise olaylar başladıktan yaklaşık 3 saat sonra bir video yayınladı. Destekçilerinden evlerine dönmelerini istedi.

Davalarıyla da gündemden düşmedi

Trump hakkında 5 dava açıldı.

Başkanlığı dönemindeki belgeleri başkanlıktan sonra teslim etmeyip özel mülküne götürmekle suçlandığı dava Washington'da devam ediyor.

New York’taki davada ise ilişkisi olan bir kadına bunu gizlemesi karşılığında sus payı teklif etmekle suçlanıyor. Bu davada hakkındaki karar seçimden sonra açıklanacak.

Suikast girişimini atlattı

Trump, 2022 yılında yeniden başkan adayı olacağını açıkladı.

Geçtiğimiz 13 Temmuz'da seçim kampanyası sırasında suikast girişimini atlattı. Seçim mitinginde konuşurken açılan ateş sonucu kulağından yaralandı.

Üç kez evlenen Trump, 5 çocuk 7 torun sahibi.