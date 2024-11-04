ABD seçimlerine son gün: Harris ve Trump arasındaki fark ne?

Amerikalı seçmenler için başkanlık yarışında karar anı geldi çattı.

Demokrat Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump arasında devam eden zorlu yarış iki gün içerisinde bir sonuca ulaşacak.

İki aday arasındaki yarış, ülke tarihinin en çekişmeli seçimlerinden biri olarak görülüyor.

ABD seçimlerine bir gün kala işte adayların politikaları.

Enflasyon

ABD'li seçmenler için yarıştaki en berlirleyici faktörlerden biri ekonomi.

Harris, seçilirse ilk önceliğinin çalışan ailelerin gıda ve barınma maliyetlerini azaltmaya çalışmak olacağını söyledi.

Marketlerdeki fahiş fiyat uygulamasını yasaklamayı, ilk kez ev sahibi olacaklara yardım etmeyi, konut arzını artırmayı ve asgari ücreti yükseltmeyi vaat ediyor.

Biden başkanlığı döneminde enflasyon, birçok batı ülkesinde olduğu gibi, Covid sonrası tedarik sorunları ve Ukrayna savaşı nedeniyle yükseldi.

Trump da "enflasyonu sona erdirme ve Amerika'yı tekrar uygun fiyatlı hale getirme" vaadinde bulundu. Eski başkan röportajarında, daha fazla petrol sondajının enerji maliyetlerini düşüreceğini söyledi.

Eski başkan ayrıca daha düşük faiz oranları sunmayı vaat ediyor ve belgesiz göçmenleri sınır dışı etmenin konut üzerindeki baskıyı azaltacağını söylüyor.

Ekonomistler, ithalata daha yüksek vergi koyma yemininin fiyatları artırabileceği konusunda uyarıyor.

Vergiler

Harris, yılda 400 bin dolar kazanan büyük işletmeler ve Amerikalılar üzerindeki vergileri artırmak istiyor.

Ancak aynı zamanda ailelerin vergi yükünü hafifletecek, çocuk vergi indirimlerinin genişletilmesi gibi bir dizi önlemi de açıkladı.

Trump ise çoğunluğu zenginlere yarayan 2017 kesintilerinin uzatılması da dahil olmak üzere trilyonlarca dolar değerinde bir dizi vergi indirimi öneriyor.

Bunları daha yüksek büyüme ve ithalata uygulanan tarifelerle ödeyeceğini söylüyor. Analistler her iki vergi planının da şişen açığa katkıda bulunacağını, ancak Trump'ınkinin daha fazla olacağını söylüyor.

Göçmenlik

Harris, güney sınır krizinin temel nedenlerini ele almakla görevlendirildi ve kuzeye akışı durdurmayı amaçlayan bölgesel yatırımlar için milyarlarca dolarlık özel sermaye toplanmasına yardımcı oldu.

2023'ün sonunda Meksika'dan ABD topraklarına rekor sayıda insan geçti ancak sayılar o zamandan bu yana düştü.

Trump ise bir duvar inşa ederek ve yaptırımları artırarak sınırı kapatmaya yemin etti.

Cumhuriyetçileri Harris'in desteklediği katı, partiler üstü bir göçmenlik tasarısını terk etmeye çağırdı. Harris, seçilirse bu anlaşmayı yeniden canlandıracağını söylüyor.

Ayrıca ABD tarihindeki en büyük yasadışı göçmen kitlesel sınır dışı etme vaadinde bulundu. Uzmanlar bunun yasal zorluklarla karşılaşacağını söylüyor.

Dış politika

Harris, Ukrayna'yı "gerektiği kadar" desteklemeye devam edeceğine yemin etti. Seçilirse ayrıca, "21. Yüzyıl rekabetini" Çin'in değil ABD'nin kazanmasını sağlayacağına söz verdi.

Uzun zamandır İsrailliler ve Filistinliler arasında iki devletli çözümün savunuculuğunu yapıyor ve Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi çağrısında bulunuyor.

Trump, izolasyonist bir dış politika izliyor ve ABD'nin dünyanın diğer bölgelerindeki çatışmalardan uzaklaşmasını istiyor.

Demokratlar, bu hareketi Putin'i cesaretlendirecek bir hamle olarak görüyor. Ancak Trump, Rusya ile müzakereli bir çözüm yoluyla 24 saat içinde Ukrayna'daki savaşı sona erdirebileceğini iddia ediyor.

Trump, kendisini İsrail'in sadık bir destekçisi olarak konumlandırdı ancak Gazze'deki savaşı nasıl sonlandıracağına dair pek fazla bir şey söylemedi.

Silahlanma

Harris, silahlı şiddeti önlemeyi temel bir taahhüt haline getirdi ve kendisi ve yardımcı adayı Tim Walz sıklıkla daha sıkı yasalar için savunuculuk yapıyor.

Ancak geçmiş kontrollerini genişletmek veya suikast silahlarını yasaklamak için Kongre'nin yardımı gerekecek.

Trump ise silah taşıma hakkının sadık bir savunucusu olarak konumlandı. Mayıs ayında Ulusal Tüfek Birliği'ne hitaben yaptığı konuşmada, onların en iyi arkadaşı olduğunu söyledi.