Filistin Devlet Başkanı ile Arap Birliği Genel Sekreteri Filistin ve Gazze'yi görüştü

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, 12. Dünya Kent Forumu'na katılmak üzere Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin davetlisi olarak Mısır'a giden Abbas, başkent Kahire'de Ebu Gayt ile bir araya geldi.

Abbas görüşmede, Ebu Gayt'a, Filistin meselesinde yaşanan gelişmeler, Filistin halkına karşı yürütülen soykırım ve Gazze'deki savaşın sona ermesi için yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Abbas ayrıca, 11 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenmesi planlanan olağanüstü Arap-İslam ortak zirvesinden beklentilerine ilişkin de Ebu Gayt'ı bilgilendirdi.