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Dünya
TRT Haber 05.11.2024 06:30

ABD seçimlerinde Seçiciler Kurulu belirleyici

Amerika Birleşik Devletleri'nde en fazla oyu alan değil, en fazla delegeye ulaşan aday başkan oluyor. Bunu da eyalet delegelerinin oluşturduğu seçiciler kurulu belirliyor.Amerikan seçim tarihinde, bu sistem nedeniyle rakibinden daha fazla oy alan birçok aday, yeterli delege sayısına ulaşamadığı için başkan seçilemedi.

ABD seçimlerinde Seçiciler Kurulu belirleyici

Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanı, 538 kişiden oluşan "seçiciler kurulu" belirliyor. Bir adayın başkanlığı kazanabilmesi için 270 üyenin oyunu alması gerekiyor.

Donald Trump, 2016'daki ABD Başkanlık seçimlerinde de adaydı. O dönemki rakibi Demokrat Parti'nin başkan adayı Hillary Clinton'dı.

Clinton, oyların yüzde 48 virgül 2'sini alarak Trump'ı 2 puan geride bıraktı. Ancak Seçiciler Kurulu'ndaki oylamada 74 farkla Clinton'ı geçen Donald Trump başkan oldu.

Benzer durum, ABD'nin 1824, 1876, 1888 ve 2000'deki başkanlık seçimlerinde de yaşandı.

Halk oyunu fazla alan adaylar, Seçiciler Kurulunda yeterli delege sayısına ulaşamadıkları için başkan olamadı.

Esi ABD Başkanı Cumhuriyetçilerin en yüksek oyunu aldı

Cumhuriyetçi Richard Nixon, 1972 seçimlerinde oyların yüzde 60,7'sini; Seçiciler Kurulunun ise yüzde 96,7'sini kazandı.

Nixon, bugüne kadar Cumhuriyetçilerin başkanlık seçimlerinde elde ettiği en yüksek halk oyunu alan isim oldu.

Oy birliğiyle seçilen ilk ABD Başkanı

1936'daki ABD Başkanlık seçimlerinde oyların yüzde 60,8'ini alan Demokrat Parti'nin adayı Franklin Roosevelt Seçiciler Kurulunda oyların yüzde 98,5'ini elde etti.

Böylece oy birliğiyle seçilen ilk ABD Başkanı George Washington'a yaklaşan tek isim oldu.

1936'da, Seçiciler Kurulu'nun ABD Başkanlık sistemindeki rolü bir kez daha öne çıktı.

Halk oylamasında rakibinden 3 puan geride olan Cumhuriyetçi Rutherford Hayes, Seçiciler Kurulu'nda sadece 1 oyla farkla öne geçerek başkan oldu.

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