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Dünya
AA 05.11.2024 03:29

Kuzey Kore yine balistik füze fırlattı

Kuzey Kore, Kore Yarımadası'nın doğu kıyılarına doğru balistik füze fırlattı.

Kuzey Kore yine balistik füze fırlattı

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı Kuzey'in füze atışına dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin Kore Yarımadası'nın doğu kıyılarına doğru "tanımlanamayan" bir balistik füze fırlattığı kaydedildi.

BM: Kore Yarımadası'nda artan gerilimin ele alınması şart
BM: Kore Yarımadası'nda artan gerilimin ele alınması şart

Japonya ordusu ise Kuzey'in yaptığı atışı doğrularken balistik olduğu düşünülen füzenin Japon münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünü belirtti.

Kore Yarımadası'nda askeri tatbikatlar ve füze denemeleriyle gerilimin tırmanarak sürdüğü bilinirken Kuzey Kore'nin bu füze atışının ABD'de bugünkü 60. başkanlık seçimleri sırasında yapılması ise dikkatleri çekti.

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