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Dünya
AA 05.11.2024 03:07

Filistin, Uluslararası Çalışma Örgütünde "gözlemci devlet" statüsü aldı

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO), Filistin'in, örgüt içindeki statüsünü "ulusal kurtuluş hareketinden" "gözlemci devlete" dönüştürülmesine ilişkin kararı kabul ettiği belirtildi.

Filistin, Uluslararası Çalışma Örgütünde "gözlemci devlet" statüsü aldı

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, ILO Yönetim Kurulu, Arap Sendikalar Konfederasyonu Başkanı Şahir Saad'ın yanı sıra Arap ve uluslararası sendikaların temsilcilerinin katılımıyla toplandı.

Toplantıda, Filistin'in, örgüt içindeki statüsünün "ulusal kurtuluş hareketinden" "gözlemci devlete" dönüştürülmesine ilişkin karar kabul edildi.

Saad, kararın nihai olarak Haziran 2025'teki Uluslararası Çalışma Konferansı'nda onaylanacağını aktardı.

Kararın, Filistin'e, ILO'nun tüm teşkilat yapısına tam katılım hakkı tanıdığına ve "katılımcı üyeliğe" geçme fırsatı verdiğine işaret eden Saad, Filistin'in ilk defa 2025'te hükümet, işçiler ve işverenlerden oluşan üçlü bir resmi delegasyonla konferansa katılacağını aktardı.

Uluslararası Sendika Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Luc Triangle da "Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından tanınmanın, insan hakları ve çalışma hakları konusunda çok büyük zorluklarla karşı karşıya olan Filistin halkına bir umut ve onunla dayanışma göstergesi" olduğunu dile getirdi.

Triangle, Filistin devletini tanımanın, sürdürülebilir barış için gerekli olduğunu vurguladı.

Arap Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreteri Hind bin Ammar ise Arap ve Uluslararası Sendikalar konfederasyonlarının Filistin'in sesini duyurmayı başardığını ve hedeflerinin, Filistin'i ILO Yönetim Kurulu'nda tam üyeliğe taşımak olduğunu dile getirdi.

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