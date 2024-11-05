Kamala Harris kimdir?

Kamala Harris, 59 yaşında. Annesi Hindistan, babası Jamaika doğumlu. Harris, Kaliforniya Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı. Avukatlık yaptı. Çeşitli bölge savcılıklarında çalıştıktan sonra, 2010'da Kaliforniya Başsavcısı oldu.

2020 seçimlerinde aday olacaktı

Harris, 2016'daki seçimleri de kazanarak Kaliforniya Senatörü seçildi. 2020'de başkanlık seçimlerine aday olmak için kampanya yürüttü. Ancak yarış başladıktan kısa süre sonra adaylıktan çekildi.

ABD'de ilk kadın başkan yardımcısı

Joe Biden, Harris'i başkan yardımcısı adayı seçti.

İkili, Donald Trump ve yardımcısı Mike Pence'i 2020 seçimlerinde yenilgiye uğrattı.

Kamala Harris, ABD'nin ilk kadın, ilk siyah kadın ve ilk Asya kökenli kadın Başkan Yardımcısı oldu.

ABD Senatosunun da başkanı

Kamala Harris aynı zamanda Amerikan Senatosunun da başkanı.

Bir tasarı için yapılan oylamada oyların eşit olması halinde karar oyu verme yetkisine sahip.

Harris, tam 32 kez karar oyu kullanarak, ABD tarihinde bu yetkiyi en çok kullanan başkan yardımcısı oldu.

Kasım 2021'de Biden sağlık kontrolünden geçtiği sırada 75 dakikalığına başkan vekilliği yaptı. Bu, ABD tarihinde bir kadın liderin en üst görevi geçici de olsa ilk kez üstlenmesi açısından önemli bir olaydır.

Harris, başkan yardımcılığı süresince belli konulara yoğunlaştı. Fırsat eşitliği ve bireysel silahlanma karşıtı görüşleriyle dikkati çekti.

Yurt dışında Biden yönetimini temsil eden Harris, 19'dan fazla ülkeye seyahat etti. 150'den fazla dünya lideriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Göreve geldiğinde bir sonraki başkanlık seçimlerinde aday olacağı söyleniyordu. Ancak Biden ilerleyen yaşına rağmen ikinci dönem için adaylığını koydu.

Haziran ayında Biden'ın, Trump ile münazarasında zayıf bir performans sergilemesi süreci değiştirdi. Biden adaylıktan çekildi ve Harris başkan adayı oldu.