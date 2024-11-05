Açık 2.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 05.11.2024 07:03

Kamala Harris kimdir?

Amerika Birleşik Devletleri, yeni başkanını seçiyor. 45'inci başkan Trump'un karşısında Demokrat aday Kamala Harris var. Harris, Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk kadın başkan yardımcısı. Seçilmesi durumunda da ülkenin ilk kadın başkanı ünvanını alacak.

Kamala Harris kimdir?

Kamala Harris, 59 yaşında. Annesi Hindistan, babası Jamaika doğumlu. Harris, Kaliforniya Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı. Avukatlık yaptı. Çeşitli bölge savcılıklarında çalıştıktan sonra, 2010'da Kaliforniya Başsavcısı oldu.

2020 seçimlerinde aday olacaktı

Harris, 2016'daki seçimleri de kazanarak Kaliforniya Senatörü seçildi. 2020'de başkanlık seçimlerine aday olmak için kampanya yürüttü. Ancak yarış başladıktan kısa süre sonra adaylıktan çekildi.

ABD'de ilk kadın başkan yardımcısı

Joe Biden, Harris'i başkan yardımcısı adayı seçti.

İkili, Donald Trump ve yardımcısı Mike Pence'i 2020 seçimlerinde yenilgiye uğrattı.

Kamala Harris, ABD'nin ilk kadın, ilk siyah kadın ve ilk Asya kökenli kadın Başkan Yardımcısı oldu.

ABD Senatosunun da başkanı

Kamala Harris aynı zamanda Amerikan Senatosunun da başkanı.

Bir tasarı için yapılan oylamada oyların eşit olması halinde karar oyu verme yetkisine sahip.

Harris, tam 32 kez karar oyu kullanarak, ABD tarihinde bu yetkiyi en çok kullanan başkan yardımcısı oldu.

Kasım 2021'de Biden sağlık kontrolünden geçtiği sırada 75 dakikalığına başkan vekilliği yaptı. Bu, ABD tarihinde bir kadın liderin en üst görevi geçici de olsa ilk kez üstlenmesi açısından önemli bir olaydır.

ABD seçimlerine son gün: Harris ve Trump arasındaki fark ne?
ABD seçimlerine son gün: Harris ve Trump arasındaki fark ne?


Harris, başkan yardımcılığı süresince belli konulara yoğunlaştı. Fırsat eşitliği ve bireysel silahlanma karşıtı görüşleriyle dikkati çekti.

Yurt dışında Biden yönetimini temsil eden Harris, 19'dan fazla ülkeye seyahat etti. 150'den fazla dünya lideriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Biden adaylıktan çekildi
Biden adaylıktan çekildi


Göreve geldiğinde bir sonraki başkanlık seçimlerinde aday olacağı söyleniyordu. Ancak Biden ilerleyen yaşına rağmen ikinci dönem için adaylığını koydu.

Haziran ayında Biden'ın, Trump ile münazarasında zayıf bir performans sergilemesi süreci değiştirdi. Biden adaylıktan çekildi ve Harris başkan adayı oldu.

ETİKETLER
ABD Başkanlık Seçimleri ABD Kamala Harris Donald Trump
Sıradaki Haber
Donald Trump kimdir?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:51
Çanakkale'deki Kilitbahir Kalesi Müzesi 19 Kasım'a kadar ziyarete kapalı
07:49
ABD'de seçim güvenliği için üst düzey tedbirler devrede
07:32
Kayseri'de hakkında 12 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
07:32
Katil İsrail'in Gazze Şeridi'nde gece düzenlediği saldırılarda 29 Filistinli öldü
07:30
ABD'de elektrik santraline bombalı saldırı planladığı iddia edilen kişi yakalandı
07:21
Endonezya'da yanardağ patladı: 10 kişi öldü
ABD'de seçim nedeniyle Beyaz Saray çevresinde güvenlik önlemleri alındı
ABD'de seçim nedeniyle Beyaz Saray çevresinde güvenlik önlemleri alındı
FOTO FOKUS
İspanya'da havalimanını su bastı
İspanya'da havalimanını su bastı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ