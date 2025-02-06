Açık -1.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.02.2025 18:18

ABD'de, DeepSeek'in hükümete ait cihazlarda yasaklanması için yasa tasarısı hazırlandı

ABD'de Temsilciler Meclisinin iki üyesinin, Çin merkezli firmanın geliştirdiği yapay zeka modeli DeepSeek'in hükümete ait cihazlarda kullanımının yasaklanması için yasa tasarısı hazırladığı bildirildi.

ABD'de, DeepSeek'in hükümete ait cihazlarda yasaklanması için yasa tasarısı hazırlandı
[Fotograf: Reuters]

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinden Demokrat Josh Gottheimer ve Cumhuriyetçi Darin LaHood, DeepSeek'e ilişkin güvenlik endişeleri nedeniyle adım attı.

Gottheimer'ın internet sitesinde yayımlanan yazılı açıklamada, yapay zeka modelinin hassas verileri paylaştığına ilişkin bulguların ortaya çıktığı ifade edildi.

Gottheimer ve LaHood'un hükümete ait cihazlarda DeepSeek'in kullanımının yasaklanması amacıyla yasa tasarısı hazırladığı kaydedildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Gottheimer, "Yanlış ellere geçerse bu veriler, muhalif olarak bilinen Çin Komünist Partisi (ÇKP) için büyük bir kazanç olacaktır." görüşünü paylaştı.

ÇKP'nin hükümete ait cihazlara sızmasına ve ulusal güvenliği tehlikeye atmasına izin veremeyeceklerini belirten Gottheimer, "DeepSeek'in ABD vatandaşlarının hassas verilerinin çalınması için kullanıldığına ilişkin rahatsız edici kanıtlarımız var." ifadesini kullandı.

Gottheimer, "Çin'in yöntemlerini daha önce TikTok ile görmüştük. Bunun tekrarına izin veremeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

The Wall Street Journal'ın haberine göre Gottheimer, yasa tasarısına ilişkin, "Bu, düşmanlarımızın hükümetimizden veri almasını hemen engellemek için atmamız gereken en bariz adımlardan biri olmalıdır." açıklamasında bulundu.

Kanadalı siber güvenlik şirketi Feroot Security, yapay zeka şirketi DeepSeek'in internet sitesindeki giriş sisteminde kullanıcılara ait bazı bilgileri Çin'in telekom şirketi China Mobile'a iletebilecek bilgisayar kodlarını tespit ettiklerini duyurmuştu.

DeepSeek

Çin'de High-Flyer Capital Management fonunun desteklediği DeepSeek, diğer yapay zeka şirketlerine kıyasla düşük maliyetle ve az sayıda çip kullanarak geliştirdiği açık kaynaklı yeni modeli DeepSeek-R1'i, 20 Ocak'ta piyasaya sürmüştü.

Dünya çapında kısa sürede yoğun şekilde kullanılmaya başlanan yapay zeka modeli, uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT'yi de geride bırakarak en fazla indirilen yapay zeka uygulaması olmuştu.

ETİKETLER
ABD DeepSeek Yapay Zeka
Sıradaki Haber
Güney Kore Çevre Bakanlığı bilgisayarlardan DeepSeek'e erişimi engelledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:12
AB'den Trump'ın planına yanıt: Gazze gelecekteki Filistin devletinin ayrılmaz parçası
18:42
Moskova bölgesinde hafif motorlu uçağın düşmesi sonucu 2 kişi öldü
18:33
Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı
18:28
Adıyaman'daki 6 Şubat anma programına üç bakan Hatay'dan bağlandı
18:17
Şehit Piyade Komando Binbaşı Yetişen son yolculuğuna uğurlandı
18:11
Bakan Ersoy: Huzur ve refah içindeki yarınları omuz omuza inşa etmeyi sürdüreceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"na katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"na katıldı
FOTO FOKUS
İzmir'de yapı stokunun yüzde 52'si deprem yönetmeliğine uygun değil
İzmir'de yapı stokunun yüzde 52'si deprem yönetmeliğine uygun değil
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ