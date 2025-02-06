Parçalı Bulutlu -0.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.02.2025 17:25

Güney Kore Çevre Bakanlığı bilgisayarlardan DeepSeek'e erişimi engelledi

Güney Kore Çevre Bakanlığı, kullanıcı verilerini topladığı şüphesiyle kuruma ait cihazlarda Çin şirketi DeepSeek'in yapay zeka uygulamasının kullanımına yasak getirdi.

Güney Kore Çevre Bakanlığı bilgisayarlardan DeepSeek'e erişimi engelledi
[Fotograf: Reuters]

Yonhap'ın haberine göre, Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İstihbarat yetkilileri, kişisel bilgi toplama sistemi henüz tam olarak bilinmediği için DeepSeek'in kullanımında dikkatli olunmasını istedi." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık, kuruma ait bilgisayarlardan DeepSeek'e erişimi yerel saatle 09.00'da engelledi.

Güney Kore İçişleri Bakanlığı, 31 Ocak'ta hükümet kurumlarına, DeepSeek ve ChatGPT gibi yapay zeka uygulamalarının kullanımında "dikkatli" olunması için genelge göndermişti.

DeepSeek

Çin'de High-Flyer Capital Management fonunun desteklediği DeepSeek, diğer yapay zeka şirketlerine kıyasla düşük maliyetle ve az sayıda çip kullanarak geliştirdiği açık kaynaklı yeni modeli DeepSeek-R1'i, 20 Ocak'ta piyasaya sürmüştü.

Dünya çapında kısa sürede yoğun kullanılmaya başlanan DeepSeek, uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT'yi de geride bırakarak en fazla indirilen yapay zeka uygulaması olmuştu.

ABD Donanması, Texas eyaleti, İtalya ve Avustralya, DeepSeek hakkında Güney Kore ile benzer kararlar almıştı.

ETİKETLER
Güney Kore Yapay Zeka DeepSeek
Sıradaki Haber
İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da 17 günde 174 Filistinliyi gözaltına aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:20
ABD'de, DeepSeek'in hükümete ait cihazlarda yasaklanması için yasa tasarısı hazırlandı
18:17
Şehit Piyade Komando Binbaşı Yetişen son yolculuğuna uğurlandı
18:11
Bakan Ersoy: Huzur ve refah içindeki yarınları omuz omuza inşa etmeyi sürdüreceğiz
17:56
Karda drift atan 5 kişiye 222 bin lira ceza
17:32
Hakan Fidan Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
17:25
TÜBİTAK depremle mücadelede destek sağlamaya devam ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"na katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"na katıldı
FOTO FOKUS
6 Şubat Ağıdı: Doğar Küllerinden Memleketim
6 Şubat Ağıdı: Doğar Küllerinden Memleketim
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ