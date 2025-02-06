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Dünya
AA 06.02.2025 16:46

İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da 17 günde 174 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'da geniş çaplı saldırılarını başlattığı 21 Ocak'tan bu yana 174 Filistinliyi gözaltına aldı.

İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da 17 günde 174 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotograf: AA]

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun başta Cenin ve Tubas kentleri olmakla beraber Batı Şeria'daki baskınlarını sürdürdüğü aktarıldı.

İsrail'in saldırılarını şiddetlendirmesinden bu yana Cenin kenti ve mülteci kampında 120 Filistinli gözaltına alındı.

Tubas kentinde gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı da 54'e ulaştı.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin çoğunun darp ve kötü muamele gibi ihlallere maruz kaldığı vurgulandı.

Ayrıca, İsrail ordusunun 5. gününde Tamun beldesi ve El-Faria Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarını sürdürdüğü aktarıldı.

Gazze'de ateşkesin ilan edilmesinin ardından İsrail ordusunun, 21 Ocak'ta Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin kenti ve mülteci kampı ile çevre beldelere başlattığı saldırılarda 25 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu 27 Ocak'ta saldırılarını Tulkerim, 2 Şubat'ta Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişletti.

Tulkerim'de de İsrail saldırıları nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, sene başından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail saldırılarında çoğunluğu Cenin kentinden 10'u çocuk, kadın ve yaşlı olmak üzere 70 Filistinlinin öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 905 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin Filistinli yaralandı, 14 bin 300 Filistinli gözaltına alındı.

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