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Dünya
İHA 16.10.2024 07:18

ABD'de başkanlık seçimi için ilk oy verme işlemi Georgia'da başladı

ABD'de 5 Kasım'daki başkanlık seçimi için ilk oy verme işlemi Georgia eyaletinde başladı. Erken oy verme işlemine katılım şu ana kadar 180 bini aştı.

ABD'de başkanlık seçimi için ilk oy verme işlemi Georgia'da başladı

ABD'de 5 Kasım'daki başkanlık seçimi ilk oy verme Georgia eyaletinde başladı.

Yerel saatle 09.00'da başlayan erken oy verme işlemi, 5 Kasım'a kadar devam edecek.

Salıncak eyaletlerde olan Georgia'da şu ana kadar 180 binden fazla kişi oy kullanırken, gün sonunda bu sayının 200 bini aşması bekleniyor.

2020 seçimlerinden sonra değişen eyalet yasalarının ardından sandık sayısı azalırken, 7 gün 24 saat açık olan sandıklar sadece belirli saatlerde açık kalacak.

Georgia'da seçim sonuçlarının hızla açıklanabilmesi için değişiklikler de yapıldı. İlçelerin sonuçları, seçim günü akşamı saat 20.00'de düzenli aralıklarla bildirmesi gerekiyor.

Eyalet yetkilileri, hızlı, adil ve şeffaf sonuçlar sağlamayı hedefliyor.

Demokratlar ve oy hakkı savunucuları, bu yeni kuralların seçim sonuçlarına itiraz etmek isteyen yetkililer tarafından kötüye kullanılabileceğinden endişe ediyor.

Öte yandan perşembe sabahı itibariyle North Carolina'da da oy verme işleminin başlaması bekleniyor.

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