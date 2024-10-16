Açık 11.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Independent 16.10.2024 06:20

Küçük Britanya adası, yapay zeka patlamasından büyük kazanç sağladı

ChatGPT'nin iki yıl önce piyasaya sürülmesi, Yapay Zeka çağının başlangıcını müjdeledi ve tesadüfen Anguilla’nın ekonomisine büyük bir katkı sağladı. Büyük şirketler, kendi alanlarını oluşturmak için .ai uzantılı web siteleri satın almak için harekete geçince, dijital bir altın arayışı başladı.

Küçük Britanya adası, yapay zeka patlamasından büyük kazanç sağladı

Karayipler'deki küçük Britanya toprağı Anguilla, yapay zeka patlamasından beklenmedik bir şekilde büyük gelir elde ediyor.

Denizaşırı bölge, Türkiye için “.tr” ve İtalya için “.it” gibi, adaya atanan alan adı “.ai” ile biten internet adresleri için her kayıttan bir ücret alıyor.

16 binden az nüfusa sahip bu ada, 1990'larda .ai internet uzantısının kontrolünü aldı. O dönemde bu, pek dikkat çekmeyen bir gelişmeydi, ancak yapay zeka çağıyla birlikte büyük bir kazanç kapısı oldu.

ChatGPT gibi yapay zeka araçlarının ortaya çıkması, büyük şirketlerin .ai uzantılı web adreslerine olan ilgisini artırdı.

Google ve Elon Musk gibi devler, yapay zeka hizmetlerini tanıtmak için .ai uzantısını tercih etti. Bu ilgi, Anguilla’nın internet adresi kayıtlarından elde ettiği geliri katladı ve 2023 yılında 32 milyon dolara ulaştı. Bu gelir, ülkenin toplam gelirinin yüzde 20’sini oluşturuyor.

Ada ekonomisine büyük katkı

Anguilla, bu gelirle havaalanı genişletme projelerini finanse ediyor ve yaşlılara ücretsiz sağlık hizmeti sağlıyor. Ayrıca, yapay zeka gelirleri adanın turizmle darbe alan ekonomisine can suyu oldu. Ancak Başbakan Ellis Webster, bu gelirlerin uzun vadeli bir güvence olmadığını ve başka gelir kaynaklarının da önemli olduğunu belirtiyor.

Yeni anlaşmalarla güvenlik ve gelir artışı

Anguilla, alan adı kayıtlarını yönetmek için ABD merkezli Identity Digital şirketi ile anlaşma yaptı. Bu anlaşma, kayıt güvenliğini artırırken hükümetin daha fazla gelir elde etmesini sağlayacak.

ETİKETLER
ChatGPT Elon Musk Google Yapay Zeka
Sıradaki Haber
Kızını öldürtmek için tuttuğu kiralık katil sevgilisi çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:05
5 bin 18 sosyal medya hesabında suç unsuru tespit edildi
07:43
66 gün boyunca denizde sürüklenerek hayatta kaldı
07:20
ABD'de başkanlık seçimi için ilk oy verme işlemi Georgia'da başladı
07:21
Evrenin haritasını çıkaran Euclid Teleskobu’nun ilk verileri açıklandı
07:14
İstanbul'da vapur seferlerine hava engeli
07:10
Dünya hızla 'elektrik çağı'na ilerliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, taksi durağını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, taksi durağını ziyaret etti
FOTO FOKUS
Hastaneye giderken metrobüste doğum yaptı
Hastaneye giderken metrobüste doğum yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ