Küçük Britanya adası, yapay zeka patlamasından büyük kazanç sağladı

Karayipler'deki küçük Britanya toprağı Anguilla, yapay zeka patlamasından beklenmedik bir şekilde büyük gelir elde ediyor.

Denizaşırı bölge, Türkiye için “.tr” ve İtalya için “.it” gibi, adaya atanan alan adı “.ai” ile biten internet adresleri için her kayıttan bir ücret alıyor.

16 binden az nüfusa sahip bu ada, 1990'larda .ai internet uzantısının kontrolünü aldı. O dönemde bu, pek dikkat çekmeyen bir gelişmeydi, ancak yapay zeka çağıyla birlikte büyük bir kazanç kapısı oldu.

ChatGPT gibi yapay zeka araçlarının ortaya çıkması, büyük şirketlerin .ai uzantılı web adreslerine olan ilgisini artırdı.

Google ve Elon Musk gibi devler, yapay zeka hizmetlerini tanıtmak için .ai uzantısını tercih etti. Bu ilgi, Anguilla’nın internet adresi kayıtlarından elde ettiği geliri katladı ve 2023 yılında 32 milyon dolara ulaştı. Bu gelir, ülkenin toplam gelirinin yüzde 20’sini oluşturuyor.

Ada ekonomisine büyük katkı

Anguilla, bu gelirle havaalanı genişletme projelerini finanse ediyor ve yaşlılara ücretsiz sağlık hizmeti sağlıyor. Ayrıca, yapay zeka gelirleri adanın turizmle darbe alan ekonomisine can suyu oldu. Ancak Başbakan Ellis Webster, bu gelirlerin uzun vadeli bir güvence olmadığını ve başka gelir kaynaklarının da önemli olduğunu belirtiyor.

Yeni anlaşmalarla güvenlik ve gelir artışı

Anguilla, alan adı kayıtlarını yönetmek için ABD merkezli Identity Digital şirketi ile anlaşma yaptı. Bu anlaşma, kayıt güvenliğini artırırken hükümetin daha fazla gelir elde etmesini sağlayacak.