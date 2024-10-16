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Dünya
India Today 16.10.2024 06:11

Kızını öldürtmek için tuttuğu kiralık katil sevgilisi çıktı

Annesinin kızını öldürtmek için tuttuğu kiralık katil, sevgilisi çıktı. Kızıyla işbirliği yapıp anneyi öldürdü.

Kızını öldürtmek için tuttuğu kiralık katil sevgilisi çıktı
[Fotoğraf: NDTV]

Hindistan​'ın Uttar Pradesh​ eyaletinde yaşayan 42 yaşındaki Alka Devi, 17 yaşındaki kızını öldürmesi için bir kiralık katil tuttu. Fakat kendisi öldürüldü. Devi'nin tuttuğu katil, kızının erkek arkadaşı çıktı.

Akılalmaz cinayeti Devi'nin eşi ortaya çıkardı. Devi, eve dönmeyince eşi onu telefonla aradı fakat kapalıydı. Polis, Devi'nin eşine ulaştı ve bir cesedi teşhis etmesini istedi.

Azmettirici anne Alka Devi'nin ölümünün ardından ilginç olay ortaya çıktı. Devi'nin kızı, daha önce 10 yıl hapis yatmış biriyle beraber olmaya başladı. Devi ise bu durumdan oldukça rahatsızdı, çözümü kızını öldürmekte buldu.

Devi, bulduğu kiralık katil Subhash'a cinayeti işlemesi için 50 bin rupi teklif etti. Ancak Alka, Subhash'ın kızıyla zaten ilişkisi olduğunu bilmiyordu.

Subhash, Devi'nin kızına gerçekleri anlatınca ise annesinin kazdığı kuyuya kendisinin düşmesi için plan yaptılar. Birlikte Devi'yi kandırmak için cinayet​ fotoğrafı planlayıp, sahnelediler. Fakat Devi, söz verdiği parayı vermeyince Sushash, Devi'nin kızıyla beraber ziyarete gittiler ve Devi'yi boğarak öldürdüler.

Uttar Pradesh'in Etah bölgesinde bir darı tarlasında Alka'nın cansız bedeni bulundu. Olay, Alka'nın kocası Ramakant'ın eşinin kaybolduğunu bildirmesiyle gün yüzüne çıktı. Polis soruşturması sonucunda, hem Alka'nın kızı hem de Subhash tutuklandı.

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