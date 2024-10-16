Evrenin haritasını çıkaran Euclid Teleskobu’nun ilk verileri açıklandı

Euclid misyonunun amacı, evrenin zaman ve mekân içindeki gelişimini anlamaya çalışmak ve evrenin yüzde 95’ini oluşturan karanlık madde ve karanlık enerji gibi gizemli fenomenleri aydınlatmak.

208 gigapikselden oluşan bu mozaik, projenin başlangıcı olarak evrenin büyük bir kısmını kapsıyor. Tam haritanın oluşturulması, altı yıllık gözlemler sonucunda gökyüzünün üçte birini tarayarak, 10 milyar ışık yılına kadar uzanan milyarlarca galaksiyi kaydedecek.

Eşi benzeri görülmemiş detaylar

University College London’dan (UCL) Prof. Mat Page, Euclid’in yüksek çözünürlüklü görünür ışık kamerası (VIS) ile şimdiye kadar bu büyüklükte bir alanın bu kadar detaylı görüntülenmediğini belirtti. "Euclid olmasaydı, Samanyolu’ndaki soluk bulutları ve onları aydınlatan yıldızları süper yüksek çözünürlükte göremezdik" dedi.

Galaksiler ve yıldızlar görüntülendi

ESA tarafından paylaşılan görüntülerde, mavi ışık bölgelerinin Samanyolu’ndaki galaktik bulutlar olduğu belirtildi. Gaz ve tozdan oluşan bu bulutlar, teleskobun hassas kameraları tarafından yakalanan optik ışığı yansıtıyor. Yakınlaştırıldığında, NGC 2188 spiral galaksisi ve Abell 3381 galaksi kümesi gibi diğer detaylar da görülüyor.