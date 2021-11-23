Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 21:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de bankaların kripto para piyasasındaki rolü netleştirilecek
[Fotoğraf: DepoPhotos]
ABD'de düzenleyici kurumlar gelecek yıl bankaların kripto para piyasasında hangi faaliyetlerine yasal olarak izin verileceğine daha fazla açıklık getirmeyi planlıyor
ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Mevduat Sigorta Kurumu ve Para Birimi Denetleme Ofisi, kripto varlıklarla ilgili gelecekteki çalışmaların yol haritasını sunan ortak bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, düzenleyici kurumların 2022'de bankalar için ne tür kripto para faaliyetlerine yasal olarak izin verileceği konusunda daha fazla açıklık sağlamayı planladığı ifade edildi.
Gelişmekte olan kripto varlıkların, bankacılık kuruluşları, müşterileri ve genel finansal sistem için potansiyel fırsatlar ve riskler sunduğu belirtilen açıklamada, düzenleyici kurumların, banka sermayesi ve likidite standartlarının kripto varlıklara uygulanmasını da değerlendireceği bilgisi paylaşıldı.
Etiketler: ABD
Son Haberler
- 22:48
- 22:34
- 22:40
- 22:18
- 22:10
Sıradaki Haber
ABD’den 'Almanya ve Danimarka'ya seyahat etmeyin' uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz