ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), "Almanya ve Danimarka’ya seyahat etmekten kaçının" uyarısında bulundu. Gerekli seyahatlerde ise aşıların tam olmasını tavsiye etti.

CDC, Almanya ve Danimarka'nın kategorisini "Seviye 4: COVID-19 Riski Çok Yüksek" olarak belirlerken, Dışişleri Bakanlığı da bu ülkeleri "Seviye 4: Seyahat Etmeyin" olarak işaretledi.

Şu anda ABD'nin seyahat uyarısı listesinde 75 ülke yer alıyor.

CDC, son 28 günde 100 bin kişi başına 500'den fazla COVID-19 vakası görülen ülkeyi seyahat uyarısı listesine ekliyor.