Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 21:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD’den 'Almanya ve Danimarka'ya seyahat etmeyin' uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ile Dışişleri Bakanlığı, COVID-19 vaka artışı nedeniyle Almanya ve Danimarka'ya seyahat uyarısında bulundu.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), "Almanya ve Danimarka’ya seyahat etmekten kaçının" uyarısında bulundu. Gerekli seyahatlerde ise aşıların tam olmasını tavsiye etti.
CDC, Almanya ve Danimarka'nın kategorisini "Seviye 4: COVID-19 Riski Çok Yüksek" olarak belirlerken, Dışişleri Bakanlığı da bu ülkeleri "Seviye 4: Seyahat Etmeyin" olarak işaretledi.
Şu anda ABD'nin seyahat uyarısı listesinde 75 ülke yer alıyor.
CDC, son 28 günde 100 bin kişi başına 500'den fazla COVID-19 vakası görülen ülkeyi seyahat uyarısı listesine ekliyor.
Etiketler: ABD Almanya Danimarka Koronavirüs
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