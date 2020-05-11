COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de son 24 saatte 20 bin 842 kişiye daha COVID-19 teşhisi konuldu.

Vaka sayısının 1 milyon 369 bin 157 kişiye ulaştığı ABD'de, son 24 saatte 751 kişi daha hayatını kaybetti; ölü sayısı 80 bin 807'ye ulaşmış oldu.

Ülke genelinde şimdiye kadar 256 bin 345 kişi ise iyileşti.

Salgının merkezi New York

Öte yandan, ABD'de salgın en fazla New York'u vurdu. Eyalette şimdiye kadar 345 bin 406 kişi enfekte oldu, 26 bin 812 kişi ise hayatını kaybetti.

New York'u 140 bin 8 vakayla New Jersey ve 77 bin 793 vakayla Massachusetts takip ediyor.