Haber Giriş: 3 Kasım 2021 Çarşamba 00:37Son Güncelleme: Kaynak: İHA
ABD'de 5-11 yaş grubuna aşı tavsiyesi
ABD’de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) bağlı danışma paneli, Pfizer/BioNTech tarafından COVID-19’a karşı geliştirilen aşının 5-11 yaş grubu çocuklara uygulanmasını oy birliğiyle tavsiye etti.
ABD’de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) bağlı danışma paneli, Pfizer/BioNTech tarafından COVID-19’a karşı geliştirilen aşının 5-11 yaş grubu çocuklara uygulanmasını oy birliğiyle tavsiye etti.
Etiketler: ABD Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
Son Haberler
- 00:56
- 00:52
- 00:37
- 00:25
- 00:02
Sıradaki Haber
Çin'de halka çağrı: Kış için gıda stoklayın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz