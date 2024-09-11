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Dünya
AA 11.09.2024 17:50

ABD'de 42 başsavcıdan sosyal medya platformlarına "uyarı" konulması çağrısı

ABD'de 42 eyaletin başsavcısı, Kongre'den, sosyal medya platformlarının çocukların ruh sağlığına etkisi hakkında bu platformlara uyarı koyulması çağrısında bulundu.

ABD'de 42 başsavcıdan sosyal medya platformlarına "uyarı" konulması çağrısı
[Fotograf: AA]

Washington Post gazetesinin haberine göre, başsavcılar, ABD Kongresine gönderdikleri mektupta, sosyal medya platformlarının çocuk ve gençlerin ruh sağlığına olası tehditlerine karşı uyarıların olması gerektiğini belirtti.

Aralarında New York, California, Colorado ve Kentucky gibi eyaletlerin olduğu 42 eyaletin başsavcısı, sosyal medya platformlarında çocukların ruh sağlığını olumsuz etkileyecek içeriklerin bulunduğuna dair uyarıların koyulmasının "gençlerin zarar görme riskini azaltmaya yönelik önemli bir adım" olacağı görüşünü dile getirdi.

Mektupta ayrıca, talep edilen uyarıların yalnızca sosyal medya platformlarının gençler için oluşturduğu riskleri vurgulamakla kalmayacağı "aynı zamanda bu platformların gözetimine yönelik dikkat, araştırma ve yatırımları teşvik etmeye yönelik diğer çabaları da destekleyeceği" belirtildi.

ABD Kamu Sağlığı Hizmetleri Birimi Başkanı Vivek Murthy, New York Times gazetesi için kaleme aldığı 17 Haziran tarihli yazısında, federal kanun koyucuları "gençlerde önemli ruh sağlığı zararlarına yol açan sosyal medya platformlarına" uyarı koymaya çağırmıştı.

Tütün mamullerine koyulan uyarıları örnek gösteren ve bu tür uyarı metinlerinin işe yaradığını belirten Murthy, uyarı metninin ebeveyn ve gençlere sosyal medyanın güvenli olduğunun kanıtlanmadığını hatırlatacağına işaret etmişti.

Teknoloji şirketlerini zorbalık, uyuşturucu bağımlılığı ve cinsel istismar gibi çocuklara yönelik zararları önlemek için "makul" adımlar atmaya zorlayan ve çocukların çevrimiçi verilerine yönelik mevcut korumaları genişletecek yasa temmuzda ABD Senatosu'ndan geçmişti.

ABD'de bazı eyaletler, çocukların sosyal medya sitelerine erişimini sınırlandırmak ya da şirketleri genç kullanıcılara yönelik muhtemel riskleri önlemeye zorlamak için bir dizi yasa tasarısını kabul etmişti.

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