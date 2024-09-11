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Dünya
AA 11.09.2024 16:26

The Guardian, Türkiye'yi ziyaret eden turistlerin hayranlıklarını paylaştı

İngiliz The Guardian gazetesinin, dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye gelen turistlerin deneyimlerine yer verdiği sayfada, gezginler, Türkiye'nin her köşesinin kendilerine yeni bir keşif ve macera sunduğunu dile getirdi.

The Guardian, Türkiye'yi ziyaret eden turistlerin hayranlıklarını paylaştı
[Fotograf: AA]

Gazetenin, "Okuyucuların Seyahat Önerileri" başlıklı bölümünde, farklı milletlerden gelen turistler, Türkiye'nin eşsiz doğası, tarihi mirası ve lezzetleri karşısında etkilendiklerini anlattı.

Türkiye'yi ziyaret eden gezginlerin yorumlarında, İstanbul'un kalabalığından kaçmak isteyenler için Prens Adaları'nın mükemmel bir sığınak sunduğu aktarıldı.

Günübirlik gezilerle adaların keyfini çıkaran ziyaretçiler, İstanbul'a dönüşlerini gün batımına denk getirerek eşsiz manzara eşliğinde seyahatlerini taçlandıklarını kaydetti.

Türkiye'nin kıyılarından ve Marmaris'ten de övgüyle bahseden turistler, Marmaris'in çevresindeki doğal güzellikleri bisikletle keşfettiklerini, Sakartepe'nin zorlu tırmanışlarını ve Kiran'ın çam ormanları arasındaki büyüleyici manzarayı deneyimlediklerini anlattı.

"Huzur ve tarihle dolu bir deneyim sundu"

Turistlerin en çok ilgisini çeken yerlerden birinin de Akdeniz kıyısındaki Çıralı olduğunu kaydeden gezginler, Çıralı'nın sakin plajları ve Likya dönemine ait Olimpos antik kentinin, ziyaretçilere tarih ve doğayla iç içe tatil imkanı sunduğunu kaydetti.

The Guardian'da yorumlarına yer verilen turistlerden Emily White, "Sabahın erken saatlerinde bu antik kalıntılar arasında yürümek, başka hiçbir yerde yaşanamayacak huzur ve tarihle dolu bir deneyim sundu" dedi.

Turistler, Karadeniz kıyısındaki Trabzon yakınlarında Sümela Manastırı'na yapılan zorlu tırmanıştan sonra, yerel lezzetleri keşfetmek için Hamsiköy'e yaptıkları yolcuğu ise başka bir önemli an olarak niteledi. Sütlacı burada tattıklarını belirten gezginler, doğal malzemelerle hazırlanan bu tatlının Türk mutfağının ne kadar özgün ve lezzetli olduğunu kanıtladığını aktardı.

Gezginler, Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginliklerine değindi

Turistler, Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginliklerine de değinerek, Amasya'nın tarihi Osmanlı evleri ve kaya mezarlarının gezginlerin en çok beğendiği duraklardan biri olduğunu bildirdi.

Ziyaretçiler, bu küçük kasabada halkın samimiyetinden ve tarihi bir pansiyonda geçirdikleri unutulmaz akşamlardan bahsetti. Afyonkarahisar'da ise şehrin ortasından yükselen kale tepesi ve çevresindeki Osmanlı mimarisinin, gezginlerin hayranlıkla incelediği bir diğer tarihi nokta olduğu vurguladı.

Türkiye'nin gastronomi alanındaki çeşitliliğine de dikkati çeken gezginler, mutfak kültürünün zenginliğine hayran kaldıklarını dile getirdi.

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