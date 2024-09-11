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Dünya
AA 11.09.2024 15:12

Sisi’den, Avrupa'ya "Gazze’de ateşkes için İsrail’e baskı" çağrısı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Avrupa ülkelerinden, Gazze Şeridi’ne saldırılarını durdurması için İsrail’e baskı yapmasını istedi.

Sisi’den, Avrupa'ya "Gazze’de ateşkes için İsrail’e baskı" çağrısı

Mısır resmi haber ajansı MENA’ya göre, Kahire’ye gelen Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, 25 yıl aradan sonra Mısır’a ziyaret gerçekleştiren ilk Alman cumhurbaşkanı oldu.

Cumhurbaşkanı Sisi ile Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, başkent Kahire’de ortak baskın toplantısı düzenledi.

Sisi, Alman mevkidaşı Steinmeier ile Addis Ababa'nın on yıldan fazla bir süredir Kahire ile anlaşma yapmayı reddettiği Etiyopya Rönesans Barajı krizinin yanı sıra bir dizi bölgesel konuyu ele aldığını belirtti.

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarına işaret eden Sisi, Avrupa ülkelerinin Gazze'de ateşkes için İsrail’e baskı yapmasının önemini ve İsrail’in açlığı Filistinlilere karşı bir silah olarak kullanmasını reddettiğini vurguladı.

Sisi, ülkesinin, ABD ve Katar ile istikrarı sağlayacak ve Gazze’deki acıları sonlandıracak bir anlaşma için çalıştığını kaydetti.

İsrail’in ABD’nin mutlak desteğiyle, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715’i çocuk, 11 bin 308’i kadın olmak üzere 41 bin 20 Filistinli öldü, 94 bin 925 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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