İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'da 30 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine baskınlarını sürdürdüğü aktarıldı.

Baskınların Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde yoğunlaştığı vurgulanan açıklamaya göre, aralarında eski tutukluların da bulunduğu 30 Filistinli gözaltına alındı.

Son alınanlarla işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 10 bin 600'e ulaşırken, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ise 699 Filistinli hayatını kaybetti.