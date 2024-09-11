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Dünya
Sciencealert 11.09.2024 13:26

Kapı durdurucu olarak kullanılan taşın değerinin 1 milyon dolardan fazla olduğu ortaya çıktı

Romanya'nın güneydoğusunda, bir dere yatağından toplanan ve onlarca yıl boyunca kapı tutucu olarak kullanılan bir taş, milyonlarca yıllık amber çıktı. Yaşlı bir kadının bulduğu bu 3,5 kilogramlık taş, dünyanın en büyük kehribar parçalarından biri olarak değerlendiriliyor ve değeri yaklaşık 1.1 milyon dolar.

Kapı durdurucu olarak kullanılan taşın değerinin 1 milyon dolardan fazla olduğu ortaya çıktı

Amber, milyonlarca yıl önce ağaçlardan akan reçinenin fosilleşmesiyle oluşan, sıcak tonlarıyla bilinen değerli bir taş.

Romanya’da, Colti köyü civarında, Buzau Nehri kıyısındaki kumtaşlarında amber bulunabiliyor ve bu bölgede 1920’lerden bu yana çıkarılıyor.

“Rumanit” olarak bilinen bu kehribar, derin kırmızımsı tonlarıyla ünlü ve oldukça değerli.

Kapı durdurucu olarak kullanılan taşın değerinin 1 milyon dolardan fazla olduğu ortaya çıktı

Bu özel rumanit parçasını bulan kadın da Colti'de yaşıyordu. Evine giren hırsızlar bile bu değerli taşı sıradan bir kapı tutacağı zannederek gözden kaçırdı.

1991'de kadının vefatının ardından, evi miras alan akrabası kapı tutacağı olarak kullanılan bu taşın farklı bir şey olabileceğinden şüphelendi.

Taşın değerini öğrenen mirasçı, amberi Romanya devletine sattı ve Krakow’daki Tarih Müzesi'nde uzmanlar tarafından incelenmesi sağlandı.

Uzmanlar, bu amber parçasının 38 ila 70 milyon yıl arasında bir yaşa sahip olduğunu belirtti.

Buzau İl Müzesi Müdürü Daniel Costache, El Pais'e yaptığı açıklamada, bu keşfin hem bilimsel hem de müze açısından büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

Rumanit parçası, 2022'den beri bulunduğu Buzau İl Müzesi'nde sergileniyor.

Daha önce de ABD Michigan'da bir adamın kapı tutacağı olarak kullandığı taşın aslında 100 bin dolar değerinde bir meteorit olduğu ortaya çıkmıştı.

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