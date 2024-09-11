İsrail'in Gazze'de "güvenli" ilan ettiği el-Mevasi'deki 5 katliamında 217 kişi öldü

Akdeniz kıyısında, hayata tutunma koşullarından yoksun kumsal Mevasi bölgesi, İsrail ordusunun 7 Ekim'den beri devam eden ağır bombardımanıyla göçe zorladığı 1,7 milyon Filistinlinin sığınma merkezi haline gelmiş durumda.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine bağlı el-Mevasi'yi "güvenli bölge" ilan etmesine rağmen, mayıs ayından beri bölgede 5 katliam gerçekleştirdi.

Bölgede az 217 sivilin yaşamını yitirmesine ve 635'inin yaralanmasına yol açan İsrail saldırıları, Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı örgütlerin yanı sıra uluslararası camianın tepkilerine neden oldu.

İsrail, 6 Mayıs'ta yüz binlerce Filistinlinin sığınmak mecburiyetinde kaldığı Gazze Şeridi'nin Refah bölgesine kara saldırılarını başlatarak, yerinden edilmiş buradaki insanları Mevasi bölgesine sürdü.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'tan başlayarak Refah kentine doğru 12 kilometre uzunluğundaki Mevasi bölgesi, Akdeniz kıyısında bir kilometre mesafede basit naylon ve kumaştan yapılan çadırlarla Filistinlilerin yeni sığınağı oldu.

Ancak Mevasi, Tel Aviv'in "güvenli bölge" iddiasıyla insanları zorla göç ettirdiği halde İsrail ordusunun ağır bombardımanına hedef oluyor.

İsrail ordusu, Mevasi'de gerçekleştirdiği 5 korkunç katliamın yanı sıra topçu atışı veya roketli saldırılarla da onlarca can kaybına neden oldu.

Mevasi'deki son katliamda 40 sivil öldü

İsrail ordusu, 10 Temmuz Salı günü savaş uçaklarıyla Mevasi'deki sivillerin çadırlarını bombaladı. Dev bombaların kullanıldığı saldırıda en az 40 Filistinli öldü, 60 kişi yaralandı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, saldırı sonucu kumların altında onlarca kayıp kişinin olduğunu belirtti.

İsrail ordusu ise söz konusu saldırıyı, "Savaş uçakları Han Yunus'taki insani bölgede kamufle olmaya çalışan Hamas unsurlarına saldırdı" ifadeleriyle üstlendi.

Filistinli grupların ve bölgesel tepkilere neden olan İsrail hava saldırısı, Mevasi'de onlarca can kaybı ve dev bir çukura yol açtı.

Bölgedeki Filistinli siviller, İsrail savaş uçaklarının kullandığı dev bombalarla Mevasi'nin cesedi henüz bulunamayan insanlara toplu mezar olduğunun belirtti.

16 Temmuz'daki saldırıda 17 Filistinli öldü

Han Yunus kentine bağlı Mevasi bölgesi, 16 Temmuz'da da İsrail insansız hava araçlarının (İHA) hedeflerine maruz kaldı.

İsrail'in Mevasi'deki el-Attar Caddesi'ne düzenlediği hava saldırılarında en az 17 sivil öldü, 26 kişi yaralandı.

13 Temmuz'daki katliamda 90 kişi öldü

İsrail ordusunun el-Mevasi bölgesine 13 Temmuz'da düzenlediği bir dizi hava saldırısı sonucu 90 sivil öldü, 300'den fazlası yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 13 Temmuz'daki katliamda ölen ve yaralananların yarısını kadın ve çocuklar oluşturdu.

Gazze'deki hükümet, İsrail'in 7 Ekim'den beri devam eden saldırılarıyla sağlık sistemini çökertmesi sebebiyle Mevasi bölgesine yönelik hava saldırılarıyla yapılan katliamda yaralanan 300 vakayı karşılayacak hastane olmadığını açıkladı.

İsrail ordusu ise her zaman olduğu gibi hava saldırılarıyla "Hamas unsurlarını hedef aldıklarını" iddia etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Mevasi'deki hava saldırılarıyla Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed ed-Dayf ve yardımcısı Rafi Selame'yi hedef aldıklarını öne sürdü.

Hamas, İsrail makamlarının açıklamalarını yalanladı.

26 Mayıs katliamında 45 sivil öldü

Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, İsrail savaş uçakları, 26 Mayıs'ta Mevasi bölgesindeki yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara düzenlediği hava saldırılarında 23'ü kadın ve yaşlı olmak üzere 45 kişi hayatını kaybetti, 249 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, söz konusu katliamı üstlenmekten kaçınarak bölgeye herhangi bir saldırı düzenlemediklerini ileri sürdü.

Hamas'tan yapılan açıklamada ise "Siyonist düşman, Refah'ın batısındaki yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırları bombalamaya devam ediyor. Bölgede yaptığı katliamda onlarca kişi şehit düştü ve yaralandı" ifadeleri kullanıldı.

22 Haziran'daki saldırada 25 Filistinli öldü

İsrail'in 22 Haziran'da, "güvenli bölge" diye Filistinlilerin zorla göç ettirildiği Mevasi bölgesine düzenlediği saldırılarda ise 25 sivil yaşamını yitirdi.

Haziran ayındaki saldırı ayrıca çadırlarda yangına yol açarak yeni bir göçe sebep oldu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715’i çocuk, 11 bin 308’i kadın olmak üzere 41 bin 20 Filistinli öldü, 94 bin 925 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.