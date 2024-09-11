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Dünya
AA 11.09.2024 13:23

İspanya hükümeti, ABD başkanlık seçimlerinde Kamala Harris'ten yana tavır aldı

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, 5 Kasım'da Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Demokratların başkan adayı Kamala Harris'ten yana tavır aldı.

İspanya hükümeti, ABD başkanlık seçimlerinde Kamala Harris'ten yana tavır aldı

ABD'de başkan adayları Donald Trump ile Kamala Harris arasında dün gece yapılan televizyon münazarası için değerlendirme yapan İspanya'da hükümet yetkilileri kazananın Harris olduğunu savundu.

Özellikle koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi'nden (PSOE) olan bakanlar Harris'e desteklerini ifade eden açıklamalar yaptı.

Başbakan Yardımcısı ve Adalet ile Özerk Yönetim Meclisleri arasındaki İlişkilerden sorumlu Bakan Felix Bolanos, "Televizyon münazarasını izlemedim ama okuduklarım ve dinlediklerim kadarıyla Harris, Trump'a soğuk bir duş aldırmış. Kazanan Harris olmuştur. Bundan çok memnunuz, dünya için iyi bir şey." dedi.

Eşitlik Bakanı Ana Redondo da "Harris, bu münazaranın açık kazananıdır ve göreve hazır olduğunu göstermiştir. Kariyerini, yaptıklarını zaten biliyoruz ama Kamala Harris'in mükemmel bir performans göstermesi bizi de şaşırttı." şeklinde konuştu.

PSOE Meclis Sözcüsü Patxi Lopez ise "Öyle görülüyor ki Harris, Trump'ı köşeye sıkıştırmış ve bu münazaranın galibi olmuş. Bu sonuç, herkes için çok önemli olan ABD seçimlerinde dengeyi değiştirebilir. Biz elbette Kamala'yı destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, Harris ile Trump dün ABC News kanalında yayımlanan ve yaklaşık 1,5 saat süren canlı yayın tartışma programında kozlarını paylaşmıştı.

Taraflar, yaptıkları ilk münazarada iç politikadan ekonomiye, sınır güvenliğinden dış politikaya kadar birçok başlıkta ayrışan görüşlerini ortaya koymuştu.

ETİKETLER
İspanya ABD ABD Başkanlık Seçimleri Donald Trump Kamala Harris
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