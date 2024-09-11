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Dünya
AA 11.09.2024 14:21

Katil İsrail'in Refah'a düzenlediği saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir eve düzenlediği saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi, 15 kişi de yaralandı.

Katil İsrail'in Refah'a düzenlediği saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Mevasi bölgesinin Refah kentinde kalan kısmında "Ebu Şeluf" ailesinin evini bombaladı.

İsrail saldırısında 4 Filistinli yaşamını yitirdi, 15 kişi de yaralandı.

Ayrıca İsrail ordusuna ait topçu birlikleri, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesini hedef aldı.

İsrail insansız hava araçları da Gazze kentinin Sabra Mahallesi ile el-Muslabe ve Hasan el-Benna bölgelerine ateş açtı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715’i çocuk, 11 bin 308’i kadın olmak üzere 41 bin 20 Filistinli öldü, 94 bin 925 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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