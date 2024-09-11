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Dünya
AA 11.09.2024 16:56

Soykırımcı İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 41 bin 84'e çıktı

​​​​​​​İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 84'e yükseldi.

Soykırımcı İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 41 bin 84'e çıktı
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 341 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "4 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 64 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 104 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 41 bin 84'e, yaralı sayısı da 95 bin 29'a çıktı.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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