Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene ve beraberindeki heyeti başkent Bağdat'ta kabul etti.

Irak Başbakanlık resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Abdulmehdi, Bakan Zengene ile gerçekleştirdiği görüşmede iki ülke arasındaki derin ilişkilerin, her iki tarafın çıkarına hizmet edecek şekilde özellikle petrol ve gaz alanlarında güçlendirilmesinde vurgu yaptı.

İranlı Bakan Zengene de ülkesinin Irak ile ilişkilerinden övgüyle bahsederek bunun daha da güçlendirilmesini, iş birliğinin artırılmasını ve Irak'ın gaz ihtiyacını karşılamayı arzuladıklarını ifade etti.

Zengene'nin ayrıca Abdulmehdi'yi kurduğu hükümet ile Irak ekonomisinin istikrarı ve refahı için yürüttüğü mücadele dolayısıyla tebrik ettiği kaydedildi.

Pompeo'dan hemen sonra gelen ziyaret

İran Petrol Bakanı Zengene'nin, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun başkent Bağdat ve Erbil'de gerçekleştirdiği üst düzey görüşmelerden hemen bir gün sonra Irak'a gelmesi dikkati çekti.

Pompeo, Abdulmehdi ile dün yaptığı basına kapalı görüşmede, ABD'nin Irak'ın enerji bağımsızlığına destek verdiğini belirterek, dolaylı olarak Bağdat'ın elektrik için Tahran'dan doğal gaz ithalatına işaret etmişti.

Irak, İran'dan doğal gaz ithal ediyor

Irak merkezi hükümeti, ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak için İran'dan doğal gaz ithal ediyor.

ABD, İran'a karşı uygulamaya koyduğu enerji yaptırımından Irak'ı ilk etapta 45 gün, daha sonra 90 gün muaf tutmuştu.

Irak hükümetine bağlı Güney Gaz Şirketi Müdürü Hayan Abdulganimi, 6 Aralık'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin doğal gaz ihtiyacının karşılanması ve piyasadaki açığın kapatılması için 2 yıl gerektiğini belirtmişti.

Kaynak: AA