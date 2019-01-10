Venezuela'nın başkenti Karakas'ta düzenlenen törenle, Nicholas Maduro ikinci dönem devlet başkanlığı görevine resmen başlamış oldu.

Maduro altı yıl daha bu görevi sürdürecek.

Törene Türkiye adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay katıldı.

Oktay, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Venezuela ziyaretinde yapılan heyetler arası görüşmelerin ilişkileri çok daha ileriye götürdüğünü söyledi.

Oktay, iki ülke ilişkilerinin son dönemde büyük ilerleme kaydettiğini, bundan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Fuat Oktay Karakas’ta, Bolivya Devlet Başkanı Juan Evo Morales Ayma ile de bir araya geldi.

Kaynak: TRT Haber