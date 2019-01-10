İngiliz finans kuruluşu Standard Chartered'ın raporuna göre, 2030 yılında Çin ekonomisi birinci sırada yer alacak, onu Hindistan takip edecek.

Türkiye dünyanın en büyük ekonomileri sıralamasında 5. sıraya yükselirken, ABD ise üçüncü sıraya gerileyecek.

Firma derecelendirmeyi yaparken ülkelerin uluslararası çapta gayri safi yurt içi hasılalarının dikkate alındığını ifade etti.

Sıralamaya göre Brezilya, Mısır ve Rusya Türkiye'nin altında yer alacak.

Japonya ve Almanya da listedeki 9. ve 10. ülkeler olacak.

Dünyanın ilk 10 ekonomisi sıralamasından çıkan ülkeler ise İngiltere, İtalya, Fransa ve Kanada olacak.

Kaynak: TRT Haber