Schiappa, eylemler sırasında polisleri darp eden eski boks şampiyonu Christophe Dettinger için bağış toplanmasını eleştirmiş ve bunun şiddeti desteklemek anlamına gelebileceğini söylemişti.

Fransız Bakan ayrıca için "Başlatılan yardım kampanyasının arkasında olanlar ortaya çıkarılmalı" demiş ve bu sözleri tartışmalara sebep olmuştu.

Sarı Yelekliler'in tepkisi üzerine France-Inter radyosuna konuşan Schiappa, "Para verenlerin tek tek isimlerini istemedim, sadece şiddet eylemlerinin, vandalların kimler tarafından finanse edildiğini sordum? İtalyan yetkililerin tutumuna bakınca, acaba dış güçler mi destek sağlıyor sorusu bana anlamlı geldi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sputnik