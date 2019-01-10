Jandarma kaynaklarına dayandırılarak İspanyol basınında yer alan haberlerde, ITF Futures ve Challenger kategorilerinde oynanan profesyonel tenis maçlarıyla bağlantılı bahis oyunlarında şike yapan bir örgütün ortaya çıkarıldığı belirtildi.

"Bitures" adı verilen operasyon kapsamında, aralarında Katalan tenisçi Marc Fornell'in de olduğu 15 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Ayrıca 28'i profesyonel tenisçi olmak üzere 83 kişi hakkında soruşturma yürütüldüğü, ismi verilmeyen ancak son ABD Açık Tenis Turnuvası'na katıldığı bilgisi verilen bir tenisçinin de soruşturulanlar arasında olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA