Rusya'da bir otoparkta kaydedilen görüntüler hayrete düşürdü.

Sarhoş sürücü, önce gözüne kestirdiği boşluğa aracını park etmeye çalıştı. Sürücü defalarca denese de park etmeyi bir türlü başaramadı.

Sonunda kenarda park halinde duran araca çarptı. O anda gözü dönen sarhoş sürücü araçtan indi. Çarptığı arabaya tekme ve yumruklar savurarak hıncını almaya çalıştı.

Tekrar aracına bindi. Bu kez daha da hırslıydı. Önüne çıkan bir adamı da hiçe sayarak daha önce çarptığı araca tekrar tekrar çarptı.

Aracı geri aldı. Tam arabadan ineceği sırada araç kaydı, araca yeniden atlayıp durdurdu. Yan taraftan çıkan arabayı fırsat bilip bir kez daha hedefine yöneldi.

Şaşkına dönen çevre sakinleri, polis çağırdı.

Kaynak: TRT Haber