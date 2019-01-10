Macaristan Başbakanı Viktor Orban, düzenlediği basın toplantısında Fransa'yı kızdıracak açıklamalar yaptı.

Orban, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u, "Avrupa'nın göçmenlik yanlısı güçlerinin lideri" olarak gördüğünü ve bu nedenle ona karşı savaşmak zorunda olduğunu söyledi.

Macron hakkındaki açıklamasının kişisel bir şey olmadığını, bunun ülkesinin geleceği ile ilgili olduğunu söyleyen Orban, "Macron'un Avrupa’da göçle ilgili atacağı adımlar Macaristan için kötü olabilir. Bu yüzden onunla savaşmalıyım." dedi.

Kaynak: Reuters