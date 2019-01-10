Bulgaristan ve Romanya'daki kara yolu taşımacılığı sektörünü temsil eden sendikaların çağrısı üzerine yüzlerce sürücü, AB kurumlarının önünde gösteri düzenledi.
Schuman Meydanı'nda bir araya gelen protestocular, AB Konseyi ve AB Komisyonu önünde yürüyüş gerçekleştirdikten sonra Avrupa Parlamentosu (AP) önünde toplandı.
Göstericiler, "AB'de yasal çalışmak istiyoruz", "AB sadece batıda mı?", "Almanya ve Fransa'dan yeni korumacılık" yazılı afiş ve pankartlar taşıdı.
AB çapında ulaştırma ve kara yolu taşımacılığı alanlarında çeşitli değişiklikleri içeren düzenleme paketinin AP Ulaştırma Komitesi'nde oylanması öncesi gerçekleştirilen gösteriye yaklaşık 500 kişi katıldı.
Kaynak: AA