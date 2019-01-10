Avustralya hükümeti tarafından yapılan açıklamada, değişen iklim koşulları nedeniyle ortaya çıkan zehirli yosunların balık ölümlerine yol açtığı ifade edildi.

"Sıcakların aniden düşmesi sebep oldu"

Ölen balıkların 1 milyondan fazla olduğu düşünülürken, Sydney'in batısındaki yaklaşık bin kilometrekarelik alanda son günlerde sıcaklıkların aniden düşmesinin bu duruma sebep olduğu belirtiliyor.

Yeni Güney Galler Birincil Endüstriler Dairesi, hafta sonu hava sıcaklıklarının aniden düşmesinin bölgede önceden var olan yosunların ölmesine ve sudaki oksijen oranının azalmasına neden olduğunu aktararak, bu durumun balık ölümlerine yol açtığını açıkladı.

Aralık ayında da binlerce balık ölmüştü

Geçtiğimiz ay da aynı bölgede benzer bir durum yaşanmış, binlerce balık ölü bulunmuştu. Birincil Endüstriler Dairesi, bu olayı kuraklığa bağlamıştı.

Kıyı bölgelerde denizanası tehlikesi

Bu arada Avustralya’nın Queensland eyaletinin kuzeydoğu kıyılarında, son günlerde 3 binden fazla kişi denizanaları tarafından zehirlendi. Yetkililer, zehirli denizanaları tarafından istila edilen plajların kapatıldığını açıkladı.

Kaynak: Daily Mail, Independent, İHA