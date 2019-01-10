Fransa ile Almanya, 1963 yılında savaş sonrası uzlaşma amacıyla iki ülke arasında imzalanan Elysee Anlaşması'nı, 56. kez imzalayarak, ilişkileri derinleştirmeyi kabul etti.

Elysee Anlaşması'nın uzatılması, 22 Ocak'ta Avrupa barışının tarihi bir sembolü olan Almanya'nın sınır şehri Aachen'de, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından imzalanacak.

Reuters tarafından görülen anlaşma metninde, "Her iki devlet de dış ilişkiler, savunma, iç ve dış güvenlik ve kalkınma konusundaki iş birliğini derinleştirecek ve aynı zamanda Avrupa'nın bağımsız hareket etme kabiliyetini güçlendirmeye çalışacak” ifadeleri yer alıyor.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Elysee Antlaşması'nın uzantılmasının, her iki Avrupalı ​​gücün “21. yüzyılda karşı karşıya kalacakları zorluklarla” mücadele etmesine yardımcı olacağı belirtildi.

1963 Elysee Anlaşması

Elysee Anlaşması, 22 Ocak 1963'te, dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Charles De Gaulle ile Almanya Başbakanı Konrad Adenauer tarafından Paris'te imzalandı.

Anlaşma ile iki ülke arasında yıllar süren savaş ve anlaşmazlıkların ardından iş birliği ve dostluğun temelleri atıldı.

56 yıl önce imzalanan anlaşma, günümüzde iki ülke arasındaki siyasi ve sivil yaşamın pek çok alanında canlılığını koruyor.

Kaynak: Reuters