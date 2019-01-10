Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın, ABD-Meksika sınırına inşa etmeyi planladığı duvar hakkında açıklama yaptı.

Obrador ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD-Meksika sınırına inşa etmek istediği duvar konusunun ABD'nin iç meselesi olduğunu belirterek, tartışmalara dahil olmak istemediklerini söyledi.

Trump, geçtiğimiz aralık ayında, sosyal medya sitesi Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Sıklıkla, 'eninde sonunda Meksika'nın duvar için ödeme yapacağını' belirttim. Bu asla değişmedi. Meksika (ve Kanada) ile yeni anlaşmamız, ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA), oldukça masraflı ve ABD karşıtı eski Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'ndan çok daha iyi. Sadece tasarruf ettiğimiz para sayesinde Meksika duvar için ödeme yapıyor!" ifadelerini kullanmıştı.

ABD'de duvar krizi

Başkanlık seçim kampanyasından beri ülkeye gelen yasa dışı göçmenleri hedef alan Trump, ABD-Meksika sınırına duvar öreceğine söz vermiş ve maliyetini Meksika'ya ödeteceğini iddia etmişti. Buna karşın dönemin Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto ile yaptığı telefon görüşmesinin basına sızan kayıtlarında Trump'ın, Meksikalı mevkidaşına, basına açık bir şekilde duvarın bedelini ödemeyeceğini ifade etmemesi gerektiğini söylediği ortaya çıkmıştı.

ABD Temsilciler Meclisinde onaylanan geçici bütçe yasa tasarısında, Meksika sınırına örülecek duvar için 5,6 milyar dolar fon ayrılmış fakat Senato bu miktarı kabul etmediği için tasarı, Trump ile Kongre arasında krize neden olmuştu.

Trump, geçici bütçe tasarısını Meksika duvarı için finansman içermediği gerekçesiyle imzalamayacağını açıklamıştı.

Demokratların duvar finansmanı konusunda geri adım atmaması sonrasında federal hükümet kısmen kapanmıştı.

Trump, Demokrat siyasetçiler Schumer ve Pelosi'yi ABD'nin güvenliğini göz ardı etmekle suçlamış, duvar için fon sağlanmadığı sürece bütçe krizinin süreceğini ve ABD federal hükümetinin aylarca kapalı kalabileceğini söylemişti.

Kaynak: Reuters