Rişon Letsiyon Sulh Mahkemesi, polisin talebi doğrultusunda zanlılardan birinin gözaltı süresini 6 gün daha uzattığını açıkladı.

Öte yandan İsrail polisi, Filistinli Ayşe Muhammed er-Rabi’nin şehit edilmesi olayıyla ilgili soruşturmayı Yahudi terörist örgütleri de içine alacak şekilde genişletti.

İsrail polisi, Filistinli Ayşe Muhammed er-Rabi'yi öldürmekle suçlanan 5 Yahudi yerleşimciyi gözaltına almış, birçok kişiyi de bu kapsamda sorgulamıştı.

Ayşe Muhammed er-Rabi'nin şehit edilmesi

Ekim 2018'de, Nablus'un güneyinde bir grup Yahudi yerleşimci, seyir halindeki bir araca taşlı saldırı düzenlemiş, olayda o sırada eşiyle birlikte araçta bulunan 48 yaşındaki Filistinli Ayşe Muhammed er-Rabi şehit olmuştu.

Kaynak: Maannews, Jpost