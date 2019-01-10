Berlin Hayvanat Bahçesi'nde doğan yavru kutup ayısı, gözlerini ilk kez açtı. Annesinin kucağında etrafını tanımaya çalışan yavru kutup ayısının görüntüleri, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Kaynak: Zoo Tierpark Berlin
Gözlerini ilk kez açan 5 haftalık yavru kutup ayısı annesiyle bir araya gelince ortaya yürekleri ısıtan görüntüler ortaya çıktı.
Berlin Hayvanat Bahçesi'nde doğan yavru kutup ayısı, gözlerini ilk kez açtı. Annesinin kucağında etrafını tanımaya çalışan yavru kutup ayısının görüntüleri, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Kaynak: Zoo Tierpark Berlin