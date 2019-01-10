İngiliz Dış İstihbarat Servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktığında ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye giden Rus ajan Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart'ta Salisbury'de Sovyetler Birliği döneminde geliştirilen Noviçok adlı bir kimyasal ile zehirlendi. Uzun süre hastanede tedavi gören Skripal ve kızı, haftalar sonra taburcu edildi.

İngiltere ile Rusya arasında yaşanan ajan krizi, kısa sürede uluslararası alana taşındı. Birçok ülke Rus büyükelçileri sınırdışı etme kararı aldı. Rusya da söz konusu ülkelere aynı sayıda büyük elçiyi çekerek cevap verdi.

Ajan krizinin ardından İngiltere'nin Salisbury şehrindeki ev, askeri ekipler tarafından boşaltılarak temizlenmeye başladı. Yetkililer, evin çatısının kimyasal madde gizlenmiş olması ihtimaline karşı söküleceğini, temizlik çalışmalarının 4 ay süreceğini açıkladı.

Bölge sakinlerine güvence verildi

Wiltshire Belediyesi, evin yakınında yaşayan bölge sakinlerine temizlik ve sökme çalışmalarının kendileri için hiçbir tehlike yaratmadığı konusunda güvence veren bir mektup gönderdi.

Mektupta tüm malzemelerin binadan çıkarılmadan önce güvenli bir şekilde paketleneceği, koruma amaçlı, evin iki çatısının da söküleceği bilgisi verildi.

Güney Wiltshire Koordinasyon Grubu Başkanı Alistair Cunningham, ABC News’e yaptığı açıklamada, Skripal’ın Salisbury’deki evi de dahil olmak üzere iki bölgenin hala temizlikten geçtiğini, işleyen sürecin çok kapsamlı ve karmaşık olduğunu söyledi.

Kaynak: ABC News, Reuters