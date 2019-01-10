İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin, İran'ın gerçekleştireceği havacılık ve uydu faaliyetlerine yönelik uyarıları hakkında açıklamalarda bulundu.

Zarif, çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD'nin tüm uyarılarına rağmen, İran'ın havacılık programına devam edeceğini belirterek, böyle bir programı yasaklayan hiçbir uluslararası yasa olmadığını söyledi.

Zarif ayrıca, dünya güçleri ile kabul edilen 2015 nükleer anlaşmasını bırakmanın Tahran için mevcut bir seçenek olduğunu, ancak masadaki tek seçenek olmadığını belirtti.

ABD'den daha güçlü yaptırım tehdidi

Tahran yönetimi geçtiğimiz hafta, 90 kilogram ağırlığındaki sivil amaçlı uydu Peyam’ı (Mesaj), Simorg (Anka Kuşu) adlı uydu taşıyıcı roketini kullanarak uzaya göndermeyi planladığını duyurmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'ın gelecek aylarda fırlatmayı planladığı uzay araçlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bu araçlarda kullanılan teknolojinin kıtalararası güdümlü füze teknolojisiyle aynı olduğunu savunarak, Tahran yönetimini sürecin durdurulmaması durumunda daha güçlü ekonomik ve diplomatik yaptırım uygulamakla tehdit etmişti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran'ın uzay aracı fırlatması ve füze denemeleri 2231 sayılı karara aykırı değil" ifadesini kullanmıştı.

Washington, İran'ın balistik füze faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararına aykırı olduğunu ileri sürerken Tahran yönetimi, geliştirilen füzelerin konvansiyonel olduğunu ve kararı ihlal etmediğini savunuyor.

Nükleer anlaşma

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 5 daimi üyesi (ABD, İngiltere, Çin, Fransa ve Rusya) ve Almanya ile İran arasında "Kapsamlı Ortak Eylem Planı" adı verilen nükleer anlaşma, 14 Temmuz 2015'te Avusturya'nın başkenti Viyana'da imzalanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs ayında ABD'nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekildiğini ve İran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya başlayacağını açıklamıştı.

Nükleer anlaşmanın diğer tarafları ve İran, anlaşmanın devam etmesi yönünde görüş bildirmişti.

Kaynak: Reuters