ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, sosyal medya sitesi Twitter'dan, AB'nin, Avrupa topraklarında suikast planlandığı gerekçesiyle İran istihbarat servisine ve iki vatandaşına yönelik yaptırım kararını, güçlü bir şekilde desteklediklerini belirten bir mesaj yayımladı.

Bolton mesajında, "Biz, Avrupalı ortaklarımızın, İran'ın istihbarat servisi birimine ve birimin 2015 yılından beri kıtada planladığı birçok suikaste yönelik uyguladığı yaptırımları güçlü bir şekilde destekliyoruz. Biz, İran'daki terörü durdurmak için çabalarımızı birleştirdik" ifadelerine yer verdi.

We strongly support the actions of our European partners to sanction a unit of the Iranian intelligence service and its operatives for multiple assassination plots on the continent since 2015. We are united in our efforts to stop Iranian terrorism. https://t.co/vjH81qmhku