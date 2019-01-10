ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, sosyal medya sitesi Twitter'dan, AB'nin, Avrupa topraklarında suikast planlandığı gerekçesiyle İran istihbarat servisine ve iki vatandaşına yönelik yaptırım kararını, güçlü bir şekilde desteklediklerini belirten bir mesaj yayımladı.

Bolton mesajında, "Biz, Avrupalı ortaklarımızın, İran'ın istihbarat servisi birimine ve birimin 2015 yılından beri kıtada planladığı birçok suikaste yönelik uyguladığı yaptırımları güçlü bir şekilde destekliyoruz. Biz, İran'daki terörü durdurmak için çabalarımızı birleştirdik" ifadelerine yer verdi.

We strongly support the actions of our European partners to sanction a unit of the Iranian intelligence service and its operatives for multiple assassination plots on the continent since 2015. We are united in our efforts to stop Iranian terrorism. https://t.co/vjH81qmhku — John Bolton (@AmbJohnBolton) 9 Ocak 2019

AB'nin yaptırım kararı

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, İran istihbarat servisinin ve iki İran vatandaşının Avrupa topraklarında suikast planladıkları gerekçesiyle mal varlıklarının ve diğer finansal kaynaklarının dondurulmasına karar verildiği belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca, daha önce yaptırım listesinde yer alanlarla beraber toplam 15 kişi ve 21 İranlı kurum veya kuruluşu kapsayan yaptırım listesinin altı ay daha geçerliliğini koruyacağı kaydedilmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi ise yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Birliği'ni (AB), İran ile ilgili "asılsız ithamlarda" bulunmakla suçlayarak, "şaşırtıcı ve mantık dışı" olarak nitelendirdirdiği yaptırım kararını kınamıştı.

Kaynak: TRT Haber, AA

