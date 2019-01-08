Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen sosyal medya sitesi Twitter'dan paylaştığı mesajında, kendi topraklarında suikast girişiminde bulunduğu iddiasıyla İran'a yaptırım uygulanacağını duyurdu.

Samuelsen, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa dış politikası için önemli bir zafer. AB, İran istihbarat servisine, Avrupa topraklarında suikast planladığı için yaptırım uygulamaya karar verdi. Bu tür davranışların AB'de kabul edilmeyeceğini göstermek için çok güçlü bir karar."

Danimarka Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde, İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığına bağlı İç İstihbarat Müdürlüğü ve Başkanı Said Haşimi Moghadam'ın, AB'nin terör örgütleri listesine dahil edildiği açıklandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samuelsen, başka hiçbir ülkenin istihbarat biriminin AB'nin terör örgütleri listesinde olmadığına dikkat çekerek, AB olarak İran'a çok net bir sinyal verildiğini belirtti.

Danimarka, İran'ın eylülde kendi topraklarında suikast girişiminde bulunduğu iddiasıyla AB'de bu ülkeye yaptırım için destek arıyordu.

Suikast olayı

İran, terör örgütü olarak gördüğü Ahvaz'ın Kurtuluşu için Arap Mücadelesi Hareketi'nin (ASMLA) Danimarka liderini öldürmeye çalışmakla suçlanıyor.

Danimarka'da 28 Eylül 2018'de gerçekleştirilen operasyonda, "bazı kişileri öldürmeye çalıştığı" iddia edilen İran istihbaratına mensup bir kişinin yakalandığı açıklanmıştı.

İran'ın güneydoğusundaki Ahvaz kentinde, 22 Eylül 2018'de 25 kişinin hayatını kaybettiği askeri törene düzenlenen saldırının sorumluluğunu ASMLA'nın bir kolu olan Ahvaz Ulusal Direnişi adlı örgüt üstlenmişti.

ASMLA'nın kurucusu Ahmed Mola Nissi de 8 Kasım 2017'de Hollanda'nın Lahey kentinde evinin önünde suikasta uğramıştı.

Kaynak: AA, Reuters