Kaynağı belirsiz olan radyo dalgası patlamalarıyla (FRB) ikinci kez karşılaşıldı. İlki 2007 yılında tespit edilmişti.

Kanadalı gök bilimciler tarafından tespit edilen radyo sinyallerinin kara delikler veya süper yoğun nötron yıldızlarından gelmiş olabileceği tahmin ediliyor.

Ancak bazı bilim insanları sinyallerin öte gezegenlerdeki akıllı yaşam formlarından gelmiş olabileceğini öne sürüyor.

ABD'deki Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden Profesör Avid Loeb, alınan sinyallerin gelişmiş uzaylı teknolojisinden kaynaklı olabileceğini iddia ediyor.

Bilim insanları, şimdiye kadar sadece 60 radyo sinyali buldu. Ancak Porto Riko'daki Arecibo radyo teleskopu tarafından tespit edilen tek bir sinyal kendini tekrar ediyor.

Kaynak: Independent