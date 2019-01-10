Nisan ayında erken seçime gitme kararı alan İsrail'de halk "seçimlere yabancı bir ülke tarafından müdahale edileceği" endişesi yaşıyor.

Amerika merkezli araştırma kuruluşu PEW’in anketine göre, İsraillilerin dörtte biri, yabancı bir ülke tarafından yapılacak siber saldırıların seçimin sonucunu etkileyebileceğine inanıyor.

Ankete katılan İsraillilerin yüzde 62’si seçime müdahale olasılığının muhtemel olduğunu, yüzde 22’si ise bunun çok muhtemel olduğunu söylüyor.

Yüzde 36’sı ise böyle bir olasılığın düşük olduğunu ifade ediyor.

Öte yandan anketin 2018 yılında yapıldığı ve Şin-Bet (Şabak) Başkanı Nadav Argaman’ın bu yöndeki uyarılarından önce açıklandığı belirtildi.

İç İstihbarat Başkanı ne demişti?

İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Başkanı Nadav Argaman’ın, bir süre önce yaptığı açıklamada, "Yabancı bir ülke, bilgisayar korsanları ve siber teknolojilerin yardımıyla İsrail'in genel seçimlerine müdahalede bulunacak. Bu ülkenin siyasi amacını bilmiyorum ancak bu olacak" demişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon partilerinin başkanları 25 Aralık'ta erken seçim kararı almıştı.

Koalisyon partileri tarafından yayımlanan ortak bildiride, İsrail'de gelecek yıl kasım ayında yapılması planlanan genel seçimlerin nisan ayına alındığı belirtilmiş, İsrail basını erken seçimin 9 Nisan'da yapılacağını yazmıştı.

Kaynak: PEW

